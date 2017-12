Mega sena deve pagar neste sábado R$ 22 milhões A mega sena, que acumulou pela sétima vez na última quarta-feira, 4, volta a oferecer um prêmio milionário para quem acertar as seis dezenas: R$ 22 milhões. O sorteio acontece neste sábado, a partir das 20 horas, no caminhão da sorte, que está em Palmas, Tocantins. Aplicada, por exemplo, num fundo de renda fixa, a bolada poderá render cerca de R$ 140 mil em apenas um mês. A Lotomania também está acumulada e estima um prêmio de R$ 2,2 milhões para a faixa principal. O sorteio do concurso 738 da lotomania também será neste sábado, em Palmas, Tocantins. Tanto no caso da mega sena como no da lotomania e das demais loterias da Caixa, as pessoas podem fazer suas apostas até logo mais, às 19 horas, em uma das nove mil lotéricas espalhadas pelo País.