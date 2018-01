Mega-Sena deve pagar prêmio de R$ 1,6 milhão nesta quarta

O prêmio do concurso 1057 da Mega-Sena, que será sorteado nesta quarta-feira, 18, está estimado em R$ 1,6 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio será realizado a partir das 20 horas, em Umuarama, no Paraná. A aposta simples custa R$ 1,75 e pode ser feita até uma hora antes do sorteio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ganhadores

Dois apostadores que acertaram as seis dezenas do concurso 1055 da Mega-Sena já deixaram de ganhar cerca de R$ 11 mil em rendimentos. Até esta terça-feira, 17, eles ainda não haviam comparecido a uma agência da Caixa Econômica Federal para receber o prêmio, sorteado na última quarta-feira, 11, segundo a CEF. Cada um tem direito ao montante de R$ 5,2 milhões.

Os dois bilhetes foram registrados em São Paulo, um deles na cidade de Capivari e outro em Taubaté. Os ganhadores têm 90 dias, a contar da data do sorteio, para resgatar a bolada.

Outro apostador que ainda não deu reclamou o prêmio milionário foi o ganhador do concurso 1056, sorteado no último sábado, 14. O prêmio de R$ 1,8 milhão está à espera do ganhador de Brasília, mais precisamente no Shopping Pátio Brasil.