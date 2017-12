Mega Sena deve pagar R$ 40 milhões nesta quarta-feira Acumulada há nove concursos, a Mega Sena deve pagar R$ 40 milhões para quem acertar os números do sorteio desta quarta-feira, 7. Este será o segundo maior prêmio de 2007 para quem acertas as seis dezenas do concurso. O concurso 847 da Mega Sena será realizado às 21h30, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Quem ganhar os R$ 40 milhões e aplicar o dinheiro na poupança pode ganhar, em oito horas de sono, cerca de R$ 3 mil. Aplicado na poupança, o dinheiro renderia cerca de R$ 230 mil em um mês. Apenas com o rendimento o ganhador teria, entre outros ganhos, sete automóveis zero quilômetro no valor de R$ 30 mil cada; duas casas de R$ 100 mil cada uma; 657 salários mínimos ou 46 motos no valor de R$ 5 mil cada. O maior prêmio já pago na história da Mega Sena foi de R$ 64.905.517,74, para um acertador da Bahia, em 10 de outubro de 1999.