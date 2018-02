Mega-Sena deve pagar R$ 61 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - A Mega-Sena desta quarta-feira, 29, deve pagar aos acertadores das seis dezenas do concurso 1.218, que serão sorteadas nesta quarta-feira, 29, um prêmio de aproximadamente R$ 61 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, após seis sorteios sem ganhadores, este prêmio pode ser o quarto maior da história da modalidade.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h da próxima quarta-feira (29). O preço mínimo para concorrer é de R$ 2,00. O sorteio será realizado direto do Caminhão da Sorte, na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo. Os números sorteados no sábado, 25, foram 05 - 11 - 15 - 28 - 43 - 50.

Prêmios. O valor oferecido pela Mega-Sena é o quarto maior entre os sorteios regulares dessa loteria. A maior bolada já paga pelas Loterias CEF foi de R$ 144,9 milhões, no concurso especial da Mega da Virada de 2009.