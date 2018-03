Mega Sena e Lotomania acumulam A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado da Mega Sena: 08 - 27 - 37 - 42 - 53 - 56 Não houve acertador da sena, e o prêmio acumulou em R$ 8.240.695,17. A quina teve 27 acertadores, prêmio de R$ 20.363,80. A quadra foi acertada por 2.163 apostadores, prêmio de R$ 253,24. A CEF relembra que para o próximo concurso com final cinco (785) o prêmio já está acumulado em R$ 8.240.695,17. A estimativa de prêmio para a sena no próximo concurso é de R$ 10 milhões. A CEF também divulgou o resultado da Lotomania: 03 - 04 - 07 - 13 - 15 - 16 - 17 - 24 - 33 - 36 37 - 39 - 41 - 57 - 58 - 62 - 71 - 88 - 89 - 00 Não houve aposta com 20 ou nenhum acerto, e o prêmio acumulou em R$ 2.305.965,68. Com 19 acertos, 19 apostadores vão receber R$ 15.378,98; com 18 acertos, 222 apostadores vão receber R$ 1.316,22; com 17 acertos, 2.203 apostadores vão receber R$ 66,07; com 16 acertos, 12.644 apostadores vão receber R$ 11,51. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, é de R$ 2,8 milhões.