Mega Sena e Lotomania acumulam nesta quarta A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do concurso 736 da Mega Sena: 01 - 21 - 38 - 41 - 49 - 56 Não houve acertador da Sena, e o prêmio ficou acumulado em R$ 9.417.386,79. A quina teve 19 acertadores, prêmio de R$ 47.835,60. A quadra foi acertada por 2.190 apostadores, prêmio de R$ 413,44. A CEF relembra que para o próximo concurso com final zero (740) o prêmio está acumulado em R$ 2.256.606,74. A estimativa de prêmio para a sena no próximo concurso, sábado, é de R$ 11.000.000,00. A CEF também divulgou o resultado do concurso 592 da Lotomania: 01 - 05 - 07 - 11 - 15 - 18 - 24 - 27 - 28 - 29 32 - 38 - 44 - 57 - 62 - 64 - 70 - 73 - 91 - 99 Não houve aposta com 20 nem com nenhum acerto, e o prêmio ficou acumulado em R$ 1.521.782,20. Com 19 acertos, 18 apostadores vão receber R$ 16.235,76; com 18 acertos, 244 apostadores vão receber R$ 1.197,72; com 17 acertos, 1.996 apostadores vão receber R$ 72,94; com 16 acertos, 11.810 apostadores vão receber R$ 12,33. A estimativa de prêmio para 20 acertos no próximo concurso, sábado, é de R$ 2.000.000,00.