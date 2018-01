Mega-sena e Lotomania sorteiam R$ 7 milhões nesta quarta

SÃO PAULO - A Mega-Sena desta quarta-feira, 29, deve pagar cerca de R$ 2 milhões para quem acertar os seis números do concurso 1.367. O Caminhão da sorte da Caixa estará estacionado na Praça Miguel Henriques da Silva, no município mineiro de Igarapé.

O sorteio será realizado a partir das 20h25. Na semana passada, a Mega-Sena sorteou um prêmio acumulado de R$ 22 milhões. O acertador foi um apostador de Cuiabá, em Mato Grosso.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$2 e pode ser efetuada até as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), em qualquer uma das 11.270 lotéricas da Caixa no país.

A Lotomania, que também será sorteada nesta quarta-feira, está com um prêmio milionário acumulado. Ela pode pagar o maior prêmio da semana: R$ 5 milhões. O prêmio pode garantir uma aposentadoria de mais de R$ 26 mil por mês ao ganhador, caso ele invista todo dinheiro na Poupança da Caixa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais tempo para apostar. A CEF (Caixa Econômica Federal) ampliou desde o último sábado, 25, o horário de vendas da Mega-Sena pelo Internet Banking Caixa (IBC). O serviço, que antes funcionava das 12h às 18h, agora ficará no ar das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte. Os valores das apostas são os mesmos praticados nas Lotéricas da Caixa. O limite de apostas na internet é de R$ 100,00 por dia.

Podem apostar pela Internet todos os clientes da CEF, titulares de conta corrente pessoa física, individual ou conjunta solidária, devidamente cadastrada no IBC. O serviço é disponibilizado apenas aos maiores de 18 anos. Para realizar as apostas, o cliente acessa o menu Loterias e escolhe as dezenas na tela do próprio computador. Após escolhidos os números, o sistema gera uma aposta que é imediatamente debitada da conta corrente.