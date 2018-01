Mega-Sena faz sorteio normalmente nesta quarta-feira

O sorteio do concurso 1.156 da Mega-Sena vai transcorrer normalmente nesta quarta-feira, 24, segundo a Caixa Econômica Federal, após denúncias de apostadores lesados em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que tentam bloquear o valor do prêmio do concurso anterior.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Caixa ameaça punir as lotéricas e os bolões somem das vitrines