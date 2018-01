Mega Sena, Lotomania e Quina acumulam de novo A Mega Sena acumulou novamente. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 789, realizado neste sábado. O prêmio acumulou em R$ 11 milhões. A quina teve 13 acertadores, que levarão cada um o prêmio de R$ 62.482,48. Já a quadra teve 1.808 acertadores. Eles receberão o prêmio de R$ 447,56 cada um. Os números sorteados foram: 06-31-38-39-50-60 Ninguém fez os 20 acertos e zero acerto do concurso 645 da Lotomania, realizado neste sábado, acumulando o prêmio para o próximo sorteio em R$ 1.800.000,00. Dez pessoas fizeram os 19 acertos e receberão R$ 28.830,53 cada uma. Os 18 acertos foram feitos por 151 apostadores, que levarão o prêmio de R$ 1.909,31 cada um. Já os 17 acertos teve 1.445 e cada um terá o prêmio de R$ 99,39. Os 16 acertos teve 8.507 apostadores, que receberão cada um o valor de R$ 16,88. Confira o resultado: 03-09-15-21-22-32-35-37-40-43-49-54-58-73-78-82-83-86-90-95 A Quina também acumulou, nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 1638, realizado neste sábado. O prêmio estimado para o próximo sorteio ficou em R$ 700 mil. Noventa acertadores fizeram a Quadra e vão receber cada um o valor de R$ 3.692,04. O terno teve 5.353 acertadores, que vão receber R$ 82,46 cada um. Estes foram os números sorteados: 21-48-62-71-79