Mega Sena paga R$ 14 milhões neste sábado

A Mega Sena pode pagar neste sábado, 16, o prêmio acumulado de R$ 14 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 920. O sorteio acontecerá neste sábado, às 20 horas, em Bagé, no Rio Grande do Sul. As apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer uma das 9 mil casas lotéricas do País. Os apostadores também podem arriscar a sorte na Lotomania e na Quina. A primeira estima prêmio de R$ 1,1 milhão na faixa dos 20 acertos do concurso 776. Já a segunda poderá pagar R$ 350 mil para os acertadores das cinco dezenas do concurso 1828.