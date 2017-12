Mega-Sena paga R$ 15 milhões e renderia R$ 110 mil por mês

A Mega-Sena vai pagar R$ 15 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira, 26. O sorteio do concurso 1025 será feito em Embu Guaçu, em São Paulo, às 20 horas. O dinheiro renderia R$ 110 mil por mês caso o vencedor decida aplicá-lo na poupança - o que equivale a R$ 3,6 mil por dia. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias Quem quiser apostar na loteria tem até às 19 horas da quarta em qualquer casa lotérica do País. Uma aposta simples custa R$ 1,75. Também na quarta, a Caixa Econômica Federal (CEF) vai fazer o sorteio da Lotomania e da Loteria Federal. No sábado, foram sorteadas as dezenas 18 - 22 - 28 - 29- 39 - 53.