Mega-Sena paga R$ 5 milhões no sorteio desta quarta

A Mega-Sena vai pagar R$ 5 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira, 1º, no concurso 1009. O sorteio será feito em São Paulo a partir das 20 horas e as apostas podem ser feitas até às 19 horas, segundo a Caixa. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias Caso o apostador aplique o dinheiro na poupança, renderia cerca de R$ 35 mil por mês. No sábado, ninguém acertou as dezenas 07 - 13 - 15 - 34 - 42 - 48 e o prêmio acumulou. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1010) é de R$ 4.683.113,92. Já o montante acumulado para o concurso especial de final de ano atingiu R$ 5.697.711,74.