Mega-Sena paga R$ 7 milhões nesta quarta

O sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 13, vai pagar aproximadamente R$ 7 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso 1144.

O sorteio será realizado na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, a partir das 20h de hoje, onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 2,00 e pode ser registrada em qualquer casa lotérica credenciada da rede espalhada pelo Brasil até as 19h (horário de Brasília) da data do sorteio.

No concurso realizado no último sábado, 9, na cidade de Penedo, em Alagoas, foram sorteadas as dezenas 03, 30, 35, 44, 47 e 60. Foram contemplados 52 apostadores na quina, com prêmio individual de R$ 24.432,56 e outros 3.686, que acertaram quatro dezenas, com R$ 492,40 cada.