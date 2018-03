Mega Sena pagará o 5º maior prêmio da história A Mega Sena pagará o quinto maior prêmio da história, estima-se R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas, no concurso 832, cujo sorteio será realizado a partir das 20 horas da próxima quarta-feira, no Caminhão da Sorte, em São João da Barra, Rio de Janeiro. Os apostadores podem fazer seus jogos até as 19 horas do dia do sorteio - horário oficial de Brasília. Segundo as Loterias Caixa, parte do valor apostado é destinado à áreas sociais. De cada R$ 1 apostado, R$ 0,48 retornam para sociedade em forma de repasses a programas e fundos sociais do Governo Federal. Em 2006, as Loterias Caixa repassaram mais de R$ 2 bilhões para áreas como educação, cultura, segurança, esporte e seguridade social.