Mega Sena pode pagar até R$ 14 milhões neste sábado

A Mega Sena deve pagar neste sábado, 13, R$ 14 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 910, de acordo com a Caixa Econômica Federal. As apostas poderão ser feitas até as 19 horas; o sorteio está previsto para as 20 horas deste sábado. No último concurso, realizado na quarta-feira, em Chapecó, Santa Catarina, ninguém acertou os seis números sorteados, o que fez com que o prêmio acumulasse. Caso mais de uma pessoa chegue ao resultado deste sábado, o prêmio será dividido.