Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 12 milhões neste sábado

O sorteio 950 da Mega-Sena será realizado neste sábado, 8, e a estimativa do prêmio é de R$ 12 milhões. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 1,50. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 949. Os números sorteados na quarta-feira, 5, em São Lourenço do Sul (RS) foram 01 - 23 - 41 - 44 - 51 - 52. A Quina teve 28 acertadores, que vão receber o prêmio de R$ 31.580,90. Já a Quadra foi acertada por 2.679 apostadores, cujo prêmio é de R$ 330,08.