Mega-Sena pode pagar quase R$ 20 milhões nesta semana

Os prêmios acumulados de três das quatro loterias sorteadas pela Caixa Econômica Federal no último sábado, 9, podem chegar a quase R$ 23 milhões. O sorteio do concurso 943 da Mega-Sena dessa semana pode pagar até R$ 20 milhões, segundo a Caixa. O sorteio será realizado nesta quarta-feira, 13, às 20 horas. No sorteio do último sábado, 9, 73 apostadores acertaram a quina e vão receber R$ 20.890,58 cada. Outros 5.310 bilhetes foram contemplados com a quadra - cada ganhador vai receber R$ 287,20. Os números sorteados foram: 05, 08, 18, 42, 52 e 59. Nesta quarta-feira, 13, a Caixa realiza os sorteios da Dupla-Sena e da Quina. As duas loterias também estão acumuladas e podem pagar, respectivamente, R$ 900 mil e R$ 800 mil em suas faixas principais de premiação. Todos os sorteios desta semana serão realizados em Pedreira, no interior de São Paulo, no Caminhão da Sorte. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em todas as casas lotéricas do País.