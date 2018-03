Mega-Sena pode pagar R$ 11 milhões nesta quarta

O prêmio acumulado da Mega-Sena é de R$ 11 milhões e este pode ser o valor que o próximo acertador das seis dezenas da loteria pode levar nesta quarta-feira, 22, quando o concurso 1015 será sorteado em Arcos, na região oeste de Minas Gerais. O último prêmio sorteado saiu para um bilhete de Bertioga, na última quarta, onde 20 apostadores fizeram um bolão. Veja também: Confira o horário de verão em cada Estado Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o rendimento mensal do prêmio pode chegar a R$ 80 mil, o que poderia render uma casa ou um bom carro, os sonhos mais comuns da população. O sorteio ocorre a partir das 20 horas (horário de Brasília) e as apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, o que varia conforme a região do Brasil, por conta do horário de verão.