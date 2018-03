Mega-Sena pode pagar R$ 2 milhões nesta quarta-feira

O concurso 1087 da Mega-Sena pode pagar, nesta quarta-feira, 1º, o prêmio de R$ 2 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado na cidade de Campo Mourão, no Paraná, a partir das 20h. Aplicado na poupança, o prêmio pode render R$ 13 mil por mês.

Dos quatro ganhadores do concurso 1086, que pagou mais de R$ 55 milhões, apenas dois compareceram a uma agência da Caixa Econômica Federal para receber o prêmio: um de São Paulo e outro de Londrina (PR). Cada um deles recebeu R$ 13,9 milhões. Ainda falta um paulista e um mineiro. Eles têm 90 dias, a contar da data do sorteio, para comparecer a uma agência com o bilhete na mão.