Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões nesta quarta

O apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1150 da Mega-Sena poderá levar um prêmio de até R$ 20 milhões, o maior sorteado pela Mega em 2010. O sorteio acontece nesta quarta-feira, 3, no Caminhão da Sorte, durante as comemorações de 400 anos da cidade de Itu, no interior de São Paulo.

A aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 2,00 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até as 19 horas (horário de Brasília) da data do sorteio.

Haiti

A Caixa Econômica Federal está recebendo doações para auxiliar as vítimas do terremoto no Haiti. A conta para doação é: Banco 104, Agência 0647, Operação 003, Conta: 600-1 em nome do PNUD - Haiti.

Os recursos serão destinados para o Programa Mundial de Alimentos (PMA) e Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assistência Humanitária (OSHA, sigla em inglês).