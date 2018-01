Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões nesta quarta-feira

O concurso 1105 da Mega-Sena vai pagar nesta quarta-feira, 2, aproximadamente R$ 21 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas, que serão sorteadas a partir das 20 horas na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio. O valor da aposta simples custa R$ 1,75.

No concurso de número 1104, sorteado no último sábado, 29, foram sorteadas as dezenas 02, 03, 06, 35, 49 e 58 e não houve ganhador para a faixa principal, de seis acertos. Foram contemplados 95 apostadores com a Quina, que levaram R$ 17.867,29 cada. Outros 6.982 apostadores acertaram quatro dezenas e faturaram um prêmio de R$ 347,29 cada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os novos valores para as apostas na Mega-Sena passam a vigorar a partir do dia 6 de setembro. O reajuste foi autorizado pelo Ministério da Fazenda. O novo valor de R$ 2,00 já valerá para as apostas do concurso 1107, que serão comercializadas a partir do dia 6 de setembro, e cujo sorteio do concurso acontece na quarta-feira, 9.