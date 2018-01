Mega-Sena pode pagar R$ 24 milhões neste sábado

SÃO PAULO - O prêmio da Mega-Sena voltou a acumular na quarta-feira, 14, e o apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.346 receberá R$ 24 milhões. O sorteio será realizado no sábado, 17, em Itapetinga, na Bahia.

O ganhador da faixa principal que investir o prêmio na poupança terá rendimento mensal de aproximadamente R$ 140 mil. Só o rendimento é suficiente para comprar um carro popular por semana.

As apostas na Mega-Sena custam a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio (horário de Brasília) em qualquer uma das 11 mil lotéricas do País.