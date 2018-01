Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões nesta quarta

SÃO PAULO - O concurso 1359 da Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira, 1, um prêmio de R$ 27 milhões. O sorteio será realizado no Caminhão da Sorte da Caixa, estacionado na Avenida dos Pescadores, no município de Garopaba, em Santa Catarina, a partir das 20h25.

No sábado, 28, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas em Santos, no litoral de São Paulo. Os números sorteados foram: 03 - 15 - 16 - 35 - 37 - 47.

Com o prêmio acumulado, o apostador poderia comprar 1.080 carros populares. Na poupança, o prêmio renderia mensalmente cerca de R$ 170 mil em rendimentos. A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser realizada até às 19h de amanhã (horário de Brasília), em qualquer uma das 11.270 lotéricas do País.