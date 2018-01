O concurso 1152 da Mega-Sena que será sorteado nesta quarta-feira, 10, deverá pagar o prêmio de aproximadamente R$ 28 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio do concurso acontece às 20h (horário de Brasília), em Itu, no interior de São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em todas as lotéricas do País. A aposta simples custa R$ 2.