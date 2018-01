Mega Sena pode pagar R$ 3 milhões nesta quarta-feira

O sorteio da Mega Sena desta quarta-feira, 24, pode pagar R$ 3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 913. O sorteio será feito às 20 horas (horário de Brasília), em Siqueira Campos, no Paraná, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica. Também nesta quarta, será feito o sorteio do concurso 769 da Lotomania, que tem prêmio estimado em R$ 350 mil para os apostadores que acertarem as 20 dezenas sorteadas.