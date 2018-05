Mega Sena pode pagar R$ 40 milhões neste sábado

Priscila Trindade, do Estadao.com.br,

O apostador que acertar as seis dezenas da Mega Sena pode levar o prêmio acumulado de R$ 40 milhões, neste sábado, 18, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF).

As apostas para concorrer ao concurso de número 1.293 podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília). A aposta mínima - com seis números - custa R$ 2.

Nesta quarta-feira, 15, ninguém levou a faixa de premiação máxima da Mega Sena. Na ocasião, os números sorteados foram: 09-11-23-30-31-54.

Segundo a Caixa, 128 apostadores acertaram a Quina e vão levar R$ 22.773,34, cada um. Outros 10.397 acertaram a Quadra. Eles receberão R$ 400,52.