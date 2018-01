Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 45 milhões neste sábado

SÃO PAULO - Após acumular pela quinta vez seguida, o prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 45 milhões no concurso deste sábado, 3. O sorteio de número 1.747 será realizado pela Caixa Econômica Federal às 20 horas na cidade de Viçosa, interior de Minas Gerais.

As apostas podem ser feitas até 19 horas, no horário oficial de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do País. A aposta mínima é de seis números e custa R$ 3,50.

Para uma aposta com quinze números, o limite máximo permitido pela Caixa, é preciso pagar R$ 17.517,50.