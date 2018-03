Mega-Sena pode pagar R$ 8 milhões no sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 8 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1064, que será sorteado neste sábado,11, em Londrina (PR). Se aplicado na poupança, o rendimento mensal do prêmio é de R$ 56 mil. O sorteio começa às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até uma hora antes do sorteio. O valor da aposta simples custa R$ 1,75.

No sábado, 11, completará um mês que os ganhadores do concurso 1055 não foram receber o prêmio de R$ 10,4 milhões (5,2 milhões para cada um). As apostas foram registradas em Capivari e Taubaté, São Paulo. Aplicado na poupança, cada um deixou de receber nestes 30 dias cerca de R$ 35 mil. Os ganhadores têm agora mais 60 dias para resgatar a bolada. Caso não apareçam, todo o dinheiro será destinado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies).

A Lotomania (922) está acumulada em R$ 900 mil. A aposta simples custa R$ 1. O sorteio está previsto para começar a partir das 20h. Um pouco mais cedo, às 19h, a extração 4336 da Loteria Federal sorteia R$ 600 mil em três séries.

Timemania

Também no sábado, 11, a Timemania (59) pode pagar o segundo maior prêmio do fim de semana: R$ 5,9 milhões. O sorteio ocorre também a partir das 20h. Na poupança, a bolada renderia, por mês, cerca de R$ 42 mil.

A partir do outro fim de semana, no concurso 60 da Timemania, a loteria será permanentemente sorteada aos sábados.