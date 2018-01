Mega-Sena sai para apostador de São Paulo

Apenas um apostador de São Paulo acertou as seis dezenas do concurso 1.059 da Mega Sena e receberá R$ 1.600.783,97. A expectativa de prêmio para o próximo sorteio, a ser realizado no dia 28, é de R$ 8 milhões.

Os números sorteados na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foram 01 - 12 - 14 - 16 - 37 - 45.

A Quina teve 63 acertadores e pagará 13.793,60 a cada um. Com 4.089 acertadores, a Quadra premiará cada um com R$ 212,52.