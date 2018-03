Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O prêmio de R$ 13.272.508,39 do concurso 962 da Mega Sena saiu para um apostador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já a Quina saiu para 41 apostadores, que receberão cada um o valor de R$ 33.285,83. A Quadra foi feita por 3.554 apostadores, que vão receber R$ 384,00 cada um. Os números sorteados foram: 02 - 11 - 40 - 48 - 49 - 55.