Mega-Sena sorteia amanhã 2º maior prêmio da história

A Mega-Sena pode pagar o segundo maior prêmio da história das loterias neste sábado, 27. O valor estimado para o concurso 1157 chega a R$ 70 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF). O valor do prêmio supera o recorde de 1999, quando um apostador da Bahia recebeu R$ 64,9 milhões.

O maior prêmio da história das loterias foi pago no concurso especial da Mega da Virada, de R$ 144,9 milhões, divididos entre dois apostadores.

O sorteio do concurso 1.157 acontece às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em todas as casas lotéricas do país. O valor mínimo da aposta é de R$ 2.