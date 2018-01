Mega-sena sorteia dezenas de prêmio recorde; veja números

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira, 25, o maior prêmio da história da mega-sena (excluindo-se os prêmios da Mega da Virada): mais de R$ 200 milhões. As dezenas sorteadas foram: 06 - 07 - 29 - 39 - 41 - 55. O sorteio de número 1.764 ocorreu na cidade de Cândido Mota, no interior de São Paulo. Casas lotéricas do País ficaram lotadas nesta quarta de pessoas em busca de registrar aposta buscando pelo prêmio recorde, resultado de 10 sorteios consecutivos acumulados.

Até às 23 horas, a Caixa não havia informado se o sorteio havia tido algum ganhador. Com uma aposta comum, com seis dezenas, a chance de receber o prêmio máximo é de 1 em mais de 50 milhões. Mesmo com a aposta máxima permitida, de 15 números, e que custa R$ 12.512, as chances ainda são de 1 em 10 mil. Para prêmios acumulados, como é o caso desse sorteio e também na Mega da Virada, a Caixa informa que o "novo milionário poderá se aposentar com uma fortuna equivalente a outro prêmio de loteria por mês": cerca de R$ 1,5 milhão, se optar por investimento na poupança do banco.