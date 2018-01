Mega-Sena sorteia do prêmio acumulado de R$ 20 milhões A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado, o sorteio do concurso 932 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado e a estimativa é de que o apostador que acertar os seis números levará R$ 20 milhões. O sorteio acontece às 20h, em Caminhão da Sorte, em Macaé (RJ). No concurso anterior, os números sorteados foram: 07 17 19 34 36 39.