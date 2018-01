Mega-Sena sorteia prêmio de quase R$ 3 milhões nesta quarta

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza nesta quarta-feira, 5, o sorteio do concurso 949 da Mega-Sena, principal loteria do País. Quem acertar as seis dezenas receberá um prêmio estimado em R$ 3 milhões. Conforme a Caixa, se aplicado na poupança, o valor sorteado renderia cerca de R$ 16 mil por mês. De acordo com a assessoria de imprensa da CEF, o sorteio será realizado às 20 horas, em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Desta vez, segundo a assessoria, o sorteio não será exibido ao vivo pela TV Bandeirantes antes dos jogos de futebol, como ocorreu em outras oportunidades.