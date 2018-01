Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 15 milhões na quarta-feira

Quatro das 10 modalidades de loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) estão acumuladas. O prêmio maior, de cerca de R$ 15 milhões, é estimado para quem acertar as seis dezenas do concurso 951 da Mega-Sena. O sorteio será realizado na quarta-feira, 12, em São Paulo, direto do caminhão da sorte, a partir das 21 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes. Nesta terça-feira, 11, ocorre o sorteio do concurso 639 da Dupla Sena. Para essa modalidade, a Caixa prevê prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar os seis números da faixa principal. A loteria está acumulada há seis semanas. Na quarta-feira, também acontecerá o sorteio do concurso 809 da Lotomania, que oferecerá cerca de R$ 2,3 milhões para os acertadores dos 20 números. Esses dois sorteios serão realizados em Francisco Beltrão, no Paraná, às 20 horas. No próximo sábado, 15, será realizado o sorteio do concurso 003 da Timemania. O prêmio estimado é de R$ 1,2 milhão para os apostadores que fizerem sete acertos. O sorteio será realizado em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, a partir das 20h30.