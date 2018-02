Mega-Sena sorteia R$ 1,6 milhão neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 1,6 milhão para quem acertar as seis dezenas do concurso 1032, que será sorteado neste sábado, 20, em Pirassununga, a cerca de 200 km de São Paulo. Se aplicado na poupança, o rendimento mensal do prêmio é de R$ 11 mil. O sorteio começa às 20 horas, no horário de Brasília. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até uma hora antes do sorteio, o que varia conforme o local por conta do horário de verão. O valor da aposta simples é R$ 1,75. Na última quarta, um morador de Rio Preto, no interior de São Paulo acertou as dezenas 24 - 33 - 40 - 43 - 46 - 49, e levou sozinho os R$ 19 milhões sorteados. Loteria de Natal A extração especial de Natal da Loteria Federal vai sortear R$ 3 milhões em prêmios neste sábado. Serão três séries que darão prêmios de R$ 15 mil a R$ 1 milhão para quem tirar o bilhete premiado. Esta é a loteria mais antiga da Caixa Econômica Federal, criada em 1942.