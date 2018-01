Mega-Sena sorteia R$ 1,8 milhão nesta quarta-feira

A Mega-Sena desta quarta-feira, 25, pode pagar R$ 1,8 milhão aos apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso 1059. O sorteio começa a partir das 20 horas, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A aposta simples custa R$ 1,75 e pode ser feita até uma hora antes do sorteio.

Veja também:

Confira os resultados de todas as loterias

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda as mudanças propostas pela Caixa

Ganhadores da Mega-Sena continuam desaparecidos

Quase duas semanas após o sorteio de mais de R$ 10 milhões, os dois ganhadores do concurso 1055, realizado no último dia 11, ainda não apareceram para receber o prêmio de R$ 5,2 milhões, para cada um, segundo a Caixa.

Sem aplicar esse dinheiro na poupança, por exemplo, cada apostador deixou de ganhar mais de R$ 16 mil neste período. Os dois bilhetes foram registrados em São Paulo, um deles na cidade de Capivari e outro em Taubaté.

Os ganhadores têm 90 dias, a contar da data do sorteio, para resgatar a bolada. Caso não apareçam, todo o dinheiro será destinado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies). Confira as dezenas da Mega-Sena (1055): 12 - 15 - 16 - 20 - 27 - 32.