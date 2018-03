Mega-Sena sorteia R$ 10 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena vai pagar R$ 10 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 8, no concurso 1011. O sorteio será feito às 20 horas (horário de Brasília) na cidade de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias Com o prêmio, o ganhador poderia compra 100 casas (de R$ 50 mil, cada) com dois carros populares na garagem (a R$ 25 mil), segundo estimativa da Caixa. Se o dinheiro for aplicado na poupança renderá ao jogador cerca de R$ 70 mil por mês. A cada hora, o apostador teria aproximadamente R$ 100 acrescentados à conta bancária.