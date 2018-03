Mega-Sena sorteia R$ 15 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - A Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões no sorteio do concurso 1.375 nesta quarta-feira, 28, para quem acertar as seis dezenas da loteria. Por ter final 5, o valor do prêmio recebe mais 5% do total destinado aos últimos cinco sorteios.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor renderia R$ 87 mil mensais se aplicado na conta poupança. O sorteio começa as 20h25 e as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do Brasil até as 19h (horário de Brasília). O valor mínimo de aposta é de R$ 2.