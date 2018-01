Mega-Sena sorteia R$ 18 milhões nesta quarta

SÃO PAULO - A Mega-Sena poderá pagar um prêmio de R$ 18 milhões nesta quarta-feira, 25, para o apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.357. O sorteio será realizado no Caminhão da Sorte da Caixa, estacionado na Praça das Bandeiras, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, a partir das 20h25.

Caso apenas um ganhador leve a fortuna, ele poderá garantir uma renda mensal de aproximadamente R$ 100 mil, apenas investindo a bolada na poupança. O dinheiro também é suficiente para montar uma frota de 720 carros populares ou ainda comprar 120 casas no valor de R$ 150 mil cada.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser efetuada até as 19h (horário de Brasília) do dia da aposta em qualquer uma das lotéricas do País.