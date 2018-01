Mega-Sena sorteia R$ 20 milhões nesta quarta-feira

SÃO PAULO - A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado de R$ 20 milhões aos acertadores das seis dezenas do concurso 1.345, que será sorteado nesta quarta-feira, 14.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o alto valor do prêmio é possível pela regra da modalidade. Em todos os concursos, um porcentual de 22%, do valor destinado às premiações, é separado para ser incorporado ao prêmio principal dos sorteios com finais zero e cinco.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das 11 mil lotéricas da Caixa no Brasil, e custam a partir de R$ 2,00.

Sorteios. Os sorteios da Quina, Lotomania e Timemania, desta quarta ocorrem no Caminhão da Sorte da Caixa, que está em Itapetinga, na Bahia. A Quina está acumulada há seis concursos, com previsão de prêmio de R$ 4 milhões, para os 5 acertos. A estimativa de prêmio para a Lotomania é de R$ 2,9 milhões. Já a Timemania pode pagar R$ 150 mil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mega da Virada. Já estão abertas as apostas na Mega da Virada. A estimativa inicial do prêmio é de R$ 170 milhões. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro e as apostas custam o mesmo valor dos concursos regulares.