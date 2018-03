Mega-Sena sorteia R$ 20 milhões no sábado

3,5 mil anos. Esse é o tempo que um trabalhador que ganha um salário mínimo por mês levaria para juntar os R$ 20 milhões que a Mega-Sena vai sortear no sábado, 13, em Quissamã, Rio de Janeiro, às 20 horas. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio (horário de Brasília). A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 1,75.

Na mesma noite, a Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 940 da Lotomania que pode pagar R$ 2,2 milhões. A aposta custa apenas R$ 1. Na Quina o prêmio é de R$ 1 milhão e a aposta é R$ 0,50. Às 19h, ocorre a extração da Loteria Federal, concurso 4353.