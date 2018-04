Mega-Sena sorteia R$ 8 milhões neste sábado em Barretos

A Mega-Sena vai sortear R$ 8 milhões neste sábado, 29. O sorteio está marcado para às 20 horas na Festa de Peão de Barretos, no interior de São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas (horário de Brasília).

A aposta mínima da Mega-Sena, de seis dezenas, custa R$ 1,75. O prêmio de R$ 8 milhões renderia R$ 50 mil por mês caso seja aplicado na poupança, de acordo com a Caixa.

O último sorteio da loteria não teve acertadores e acumulou. As dezenas sorteadas foram 10 - 19 - 28 - 41 - 55 - 56. A Quina teve 47 ganhadores, com prêmio de R$ 29.544 para cada um. A Quadra teve 5.696, com prêmio individual de R$ 348,25.