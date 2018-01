Mega-Sena vai pagar R$ 11 milhões nesta quarta

A Mega-Sena vai pagar R$ 11 milhões ao apostador que acertar as 6 dezenas sorteadas no concurso 1.115 desta quarta-feira, 7. O sorteio será feito a partir das 20 horas em Boa Vista, em Roraima, e as apostas podem ser feitas até às 19h (no horário de Brasília).

A Quina, que agora tem sorteios diários, acumulou na terça-feira, 6, e sorteia R$ 1,8 milhão nesta quarta. A Lotomania vai sortear R$ 600 mil nesta quarta.

