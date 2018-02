Mega-Sena vai pagar R$ 35 mi no último sorteio de 2008

O último sorteio da Mega-Sena deste ano vai pagar R$ 35 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1035. O sorteio será feito na quarta-feira, 31, às 20 horas, segundo a Caixa Econômica Federal, que antecipou em duas horas o evento. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia 31. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias A partir deste ano a Mega-Sena sempre terá um sorteio especial antes da virada. Parte do valor destinado aos prêmios da loteria em cada sorteio ficaram reservados para o último concurso do ano. No sorteio anterior, com prêmio de R$ 6 milhões, nenhum apostador acertou as seis dezenas da loteria e o prêmio acumulou em R$ 35 milhões. Os números sorteados no sábado, 27, em Iporã, no Paraná, foram: 01 - 03 - 18 - 20 - 42 - 49.