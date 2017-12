Mega-Sena volta a acumular e pode pagar R$ 44 milhões nesta quinta

SÃO PAULO - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.557 da Mega-Sena. A estimativa de prêmio, que já estava acumulado, para o sorteio desta quinta-feira, 19, é de R$ 44 milhões, segundo a Caixa. As seis dezenas sorteadas foram 04, 16, 18, 31, 45 e 46. Acertaram a quina 123 pessoas (cada uma receberá R$ 20.612,58) e 8.744 fizeram quadra (prêmio de R$ 414,21). Na semana que antecede o Natal, serão, ao todo, três concursos - normalmente são dois. Ainda haverá sorteios da Mega-Sena nesta quinta e no sábado.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 2 e pode ser feita até as 19 horas (no horário de Brasília) nos dias do concurso, em qualquer uma das 12.600 lotéricas do País.

Mega da Virada. Já é possível apostar na Mega da Virada, que é sorteada no dia 31 de dezembro, com estimativa de prêmio de R$ 200 milhões. O prêmio da Virada não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números e assim sucessivamente.