Melhora estado de saúde de Chico Anysio, diz hospital

O estado de saúde do humorista Chico Anysio, de 80 anos, apresentou melhora neste sábado, 24, segundo informações da assessoria do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, onde ele está internado desde a última quinta-feira, por conta de uma hemorragia digestiva.

Francisco Anísio Paula Filho permanece internado no CTI do hospital e seu quadro clínico é estável, porém inspira cuidados. Ele apresenta uma melhora progressiva, de acordo com boletim do hospital, mas ainda não há previsão de alta.