Membro da campanha critica petista

Na tarde de ontem pelo Twitter, Branco pediu que seus seguidores divulgassem a mensagem "quem quer Dilma no debate online de segunda-feira levante a mão". Foi uma referência ao evento do dia 26 a ser realizado pelos sites IG, MSN, Terra e Yahoo, que será o primeiro debate pela internet no Brasil.

Branco repassou mensagens de outros usuários apoiando a participação da petista. "Quero Dilma lá", reiterou ele, alguns tweets mais tarde.

Em resposta aos pedidos de seus seguidores, a própria Dilma escreveu no microblog: "Estou com presença confirmada em pelo menos cinco debates, quatro em TV, um em internet. Sempre que possível, incluímos na agenda. Mas às vezes não dá."

Remarcado. A assessoria da candidata diz que a data do debate, inicialmente agendado para 31 de agosto, foi remarcado sem consulta à campanha. José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV) confirmaram presença.