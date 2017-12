Menina canta Roberto Carlos e vira hit na web

CUIABÁ - Um vídeo caseiro com a pequena Isadora Propodoski Carvalho, cantando 'Como é Grande Meu Amor por Você', de Roberto Carlos, virou mania na web. "Fizemos o vídeo para que nossas famílias que moram noutros Estados possam acompanhar o desenvolvimento dela", contou a mãe, Kênia Propodoski, servidora pública federal.

A gravação foi feita quando ela tinha 1 ano e 10 meses, mas hoje ela já tem 2 anos. A mãe conta que ouvir a filha cantar Roberto Carlos foi uma surpresa. "Eu sabia que ela cantava músicas infantis. Gosta muito de música desde pequena", disse.

Desde que foi postado, no dia 12 de outubro, o vídeo que ficou conhecido por "Isadorinha canta Roberto Carlos" (http://youtu.be/OAfJEa86c_c) já teve quase 1 milhão de acessos, além de já ter sido replicado por dezenas de internautas.

"Foi uma surpresa. A gente não esperava essa repercussão toda", disse a mãe responsável pela gravação. O pai, Leandro de Andrade Carvalho, disse que ficou famoso depois da postagem e as pessoas chegam a pará-lo para tirar fotos.

Para a mãe, Isadora é precoce e antes de completar 2 anos já falava e contava até dez, além de saber todas as cores. "Ela tem a memória muito boa. Repete tudo que a gente canta", disse. "Chegou um dia em que o repertório de músicas infantis do pai dela acabou e ele começou a cantar Roberto Carlos. Eu não sabia o que ocorria, porque ele ficava ninando ela para dormir."

Sem estranhamento. Em outubro, o casal esperava o segundo filho, Natanael, que nasceu há 11 dias. "A gente queria que ela se acostumasse a dormir no quarto sozinha. É para quando o irmãozinho dela chegar e ela não estranhar, pois iríamos dedicar mais tempo a ele. E o Leandro ia para lá, fechava a porta e os dois cantavam bastante", disse.

Kênia afirmou que, no 12 de outubro, Leandro chegou com a filha no colo, falando que iria fazer uma surpresa. "E aí os dois cantaram. Fiquei emocionada e tive a ideia de gravar para compartilhar com os avós, tios e parentes que moram em outros Estados, como Rio de Janeiro e Santa Catarina. Como era pesado tive a ideia de postar no YouTube com a mensagem ‘Isadorinha canta Roberto Carlos... Com empolgação!!’. E veio essa repercussão".

Isadora ainda não frequenta escola. Fica em casa com a babá. Depois que foi postado o vídeo, os pais têm recebido ligações de vários veículos de comunicação, de sites nacionais e até de empresa especializada em sabonete infantil. Apesar do sucesso, Kênia conta que não pretende transformar a filha em modelo.