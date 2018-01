Menina de 1 ano é baleada e morre na Baixada Fluminense

Uma menina de um ano morreu baleada na noite de sexta-feira, 18, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações da Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado, 19, o policiamento seguia reforçado no bairro Parque das Palmeiras, onde ocorreu o crime, mas nenhum suspeito foi detido.

Os criminosos agiram em um Vectra preto. O carro emparelhou com o veículo da mãe da menina, Priscila de Barros Firmino, de 24 anos, por volta de 19h30. A motorista arrancou com o carro e um disparo partiu do Vectra, atingindo sua filha, Geovana Vitória de Barros, que estava na cadeirinha, no banco do carona. A menina foi levada pela mãe a um hospital particular em Nova Iguaçu, mas não resistiu ao ferimento.

O caso é investigado na 54ª Delegacia de Polícia (DP), em Belford Roxo. A assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio informou que, após a perícia realizada no local do crime, os agentes estão em busca de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e prédios vizinhos que possam ter registrado o crime.

A PM informou que os criminosos do Vectra preto também roubaram um Siena, por volta de 21h30, ainda em Belford Roxo, rendendo a motorista e a carona, e, em seguida, tentaram roubar a moto de um homem, que conseguiu fugir.